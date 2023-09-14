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00:35, 14 сентября 2023Россия

Минобороны сообщило о еще двух сбитых дронах ВСУ в приграничной области

Минобороны: два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Инцидент произошел около 00:10 мск 14 сентября. Уточняется, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дроны самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вечером 13 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что российские системы ПВО пресекли атаку ВСУ беспилотником над Унечским районом. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

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    Марина Совина
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