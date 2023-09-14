Один человек погиб при обстреле ВСУ приграничного российского региона

Губернатор Старовойт: один человек погиб при обстреле ВСУ Курской области

В Курской области один человек погиб при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

14 сентября украинские войска обстреляли спиртзавод в поселке Теткино на российско-украинской границе. Водитель погрузчика получил смертельное ранение и скончался до приезда медиков, уточнил губернатор.

Ранее Старовойт сообщил об обстреле поселка Гордеевка Курской области. Из-за обстрела в населенном пункте оказалась повреждена система водоснабжения, пострадавших нет.