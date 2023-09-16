Власти Харьковской области рассказали о подробностях взрывов в Харькове

Власти Харьковской области рассказали, что в Харькове произошло четыре взрыва

В Харькове произошло четыре взрыва. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, представители экстренных служб выехали на место произошедшего. Синегубов призвал население находиться в укрытиях. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области действовала воздушная тревога с 11:10 до 11:47.

Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил, что в Харькове были слышны звуки взрывов. Он призвал жителей к осторожности и пребывать в укрытиях. «В Харькове слышны звуки взрывов», — информировал градоначальник.