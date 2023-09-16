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11:51, 16 сентября 2023Бывший СССР

Власти Харьковской области рассказали о подробностях взрывов в Харькове

Власти Харьковской области рассказали, что в Харькове произошло четыре взрыва

Фото: Vyacheslav Madiyevsky / Globallookpress.com

В Харькове произошло четыре взрыва. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, представители экстренных служб выехали на место произошедшего. Синегубов призвал население находиться в укрытиях. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области действовала воздушная тревога с 11:10 до 11:47.

Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил, что в Харькове были слышны звуки взрывов. Он призвал жителей к осторожности и пребывать в укрытиях. «В Харькове слышны звуки взрывов», — информировал градоначальник.

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    Кристина Есикова
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