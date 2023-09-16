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11:18, 16 сентября 2023Бывший СССР

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе и призвал оставаться в укрытиях

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В украинском городе Харькове слышны взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

«В Харькове слышны звуки взрывов. Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях», — написал глава города. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно о взрывах в украинском Днепропетровске. В области также была объявлена воздушная тревога. За день до этого взрывы прозвучали в Сумской области Украины.

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    Варвара Кошечкина
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