Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе и призвал оставаться в укрытиях

В украинском городе Харькове слышны взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

«В Харькове слышны звуки взрывов. Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях», — написал глава города. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно о взрывах в украинском Днепропетровске. В области также была объявлена воздушная тревога. За день до этого взрывы прозвучали в Сумской области Украины.