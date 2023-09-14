Стало известно о взрывах в Днепропетровске

«Общественное»: в Днепропетровске прозвучали взрывы

В украинском Днепропетровске прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Информации о повреждениях и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 сентября в Днепропетровске был повреждения объект инфраструктуры, возник пожар.

В ночь на 4 сентября в Днепропетровской области Украины объявлялась воздушная тревога. Сигналы также звучали в Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.