Стало известно о взрывах в Днепропетровске
«Общественное»: в Днепропетровске прозвучали взрывы
В украинском Днепропетровске прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
Информации о повреждениях и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в ночь на 4 сентября в Днепропетровске был повреждения объект инфраструктуры, возник пожар.
В ночь на 4 сентября в Днепропетровской области Украины объявлялась воздушная тревога. Сигналы также звучали в Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.