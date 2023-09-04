Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:26, 4 сентября 2023Бывший СССР

В украинском Днепропетровске получил повреждения объект инфраструктуры

В Днепропетровской области ночью 4 сентября поражен инфраструктурный объект
Сергей Лысак

Сергей Лысак. Кадр: EXPERT-KR / YouTube

В украинском городе Днепропетровск получил повреждения объект инфраструктуры, об этом в Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

«Есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар», — отметил он.

Лысак добавил, что последствия выясняются. Он не уточнил, о каком именно объекте идет речь. По предварительной информации, никто не пострадал.

В ночь на 4 августа в Днепропетровской области Украины объявлялась воздушная тревога. Сигналы также звучали в Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

3 сентября сообщалось, что в Днепропетровской области повреждения получили объект инфраструктуры и линия электропередачи.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах Эрдогана предложить посредничество по Украине

    Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие

    Официант принял юбку блогерши за тряпку для мытья посуды и выбросил в мусор

    Москвичей предупредили о дождях и похолодании

    Следственный комитет начал проверку из-за напавшей на ребенка стаи собак

    Названы города России с самым подорожавшим вторичным жильем

    В США предупредили об опасности объявления импичмента Байдену

    Пророссийские хакеры провели операции против пособников Украины

    На Западе назвали дипломатические последствия от сброса воды с Фукусимы

    Мужчина пожаловался на проблемы в постели после покупки собаки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости