В украинском Днепропетровске получил повреждения объект инфраструктуры
В Днепропетровской области ночью 4 сентября поражен инфраструктурный объект
В украинском городе Днепропетровск получил повреждения объект инфраструктуры, об этом в Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.
«Есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар», — отметил он.
Лысак добавил, что последствия выясняются. Он не уточнил, о каком именно объекте идет речь. По предварительной информации, никто не пострадал.
В ночь на 4 августа в Днепропетровской области Украины объявлялась воздушная тревога. Сигналы также звучали в Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
3 сентября сообщалось, что в Днепропетровской области повреждения получили объект инфраструктуры и линия электропередачи.