В украинском Днепропетровске получил повреждения объект инфраструктуры

В Днепропетровской области ночью 4 сентября поражен инфраструктурный объект

В украинском городе Днепропетровск получил повреждения объект инфраструктуры, об этом в Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

«Есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар», — отметил он.

Лысак добавил, что последствия выясняются. Он не уточнил, о каком именно объекте идет речь. По предварительной информации, никто не пострадал.

В ночь на 4 августа в Днепропетровской области Украины объявлялась воздушная тревога. Сигналы также звучали в Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

3 сентября сообщалось, что в Днепропетровской области повреждения получили объект инфраструктуры и линия электропередачи.

