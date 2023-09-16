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11:02, 16 сентября 2023Мир

В США возмутились передачей Украине все более опасного оружия

Экс-агент ЦРУ Макговерн заявил, что США передают Киеву все более опасное оружие
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

США передают Украине все более опасное оружие. Об этом заявил экс-агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Community Church of Boston.

Он обратил внимание на слова президента Джо Байдена о том, что Киеву нужно передать больше боеприпасов. Макговерн напомнил, что, когда у США закончились 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, правительство страны предложило отправить кассетные боеприпасы. «А что происходит сейчас? Мы даем им (Украине — прим. "Ленты.ру") снаряды с обедненным ураном. А какой следующий шаг? Мы что, передадим им ядерные боеголовки?» — возмутился бывший аналитик ЦРУ.

Макговерн считает, что из-за лжи западных СМИ американцы не знают о реальной ситуации в зоне спецоперации, поэтому согласятся со всеми действиями властей.

Ранее стало известно, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном к моменту поставки танков Abrams уже этой осенью. Как отметила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, цель Вашингтона заключается в том, чтобы Киев имел снаряды «конкретно в то время, когда и танки».

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    Сергей Истомин
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