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22:09, 7 сентября 2023Мир

США решили доставить на Украину снаряды с обедненным ураном вместе с Abrams

США захотели поставить Киеву снаряды с обедненным ураном вместе с танками Abrams

Фото: Reuters

США намерены доставить на Украину снаряды с обедненным ураном к моменту поставки танков Abrams. Это может произойти уже осенью. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Ее слова приводит РИА Новости.

Сингх отметила, что цель Соединенных Штатов заключается в том, чтобы Киев имел снаряды «конкретно в то время, когда и танки».

Ранее США объявили о новом пакете помощи Украине на 175 миллионов долларов, включая снаряды с обедненным ураном. Отмечается, что Вашингтон выделил Киеву 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана с американских военных складов.

Также посол Соединенных Штатов в Киеве Бриджит Бринк сообщила, что США передадут Украине 190 противоминных бронемашин для защиты от засад (MRAP).

Москва-Донбасс
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    Екатерина Подвигина
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