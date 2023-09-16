Стало известно о гуманитарной катастрофе в подконтрольном Киеву Херсоне

Советник Сальдо заявил о разворачивающийся в Херсоне гуманитарной катастрофе

В подконтрольном Киеву городе Херсоне разворачивается социогуманитарная катастрофа. Об этом заявил советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич в беседе с РИА Новости.

По его словам, в городе наблюдаются проблемы с продуктами, перебои с подачей воды и электричества, а также мусорный коллапс. При этом с людей взимается плата за коммунальные услуги.