Стало известно о гуманитарной катастрофе в подконтрольном Киеву Херсоне
Советник Сальдо заявил о разворачивающийся в Херсоне гуманитарной катастрофе
В подконтрольном Киеву городе Херсоне разворачивается социогуманитарная катастрофа. Об этом заявил советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич в беседе с РИА Новости.
По его словам, в городе наблюдаются проблемы с продуктами, перебои с подачей воды и электричества, а также мусорный коллапс. При этом с людей взимается плата за коммунальные услуги.