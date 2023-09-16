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12:08, 16 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о гуманитарной катастрофе в подконтрольном Киеву Херсоне

Советник Сальдо заявил о разворачивающийся в Херсоне гуманитарной катастрофе

Фото: РИА Новости

В подконтрольном Киеву городе Херсоне разворачивается социогуманитарная катастрофа. Об этом заявил советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич в беседе с РИА Новости.

По его словам, в городе наблюдаются проблемы с продуктами, перебои с подачей воды и электричества, а также мусорный коллапс. При этом с людей взимается плата за коммунальные услуги.

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    Сергей Истомин
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