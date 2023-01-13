Херсону предрекли гуманитарную катастрофу

Врио главы Херсонской области Сальдо заявил, что Херсону грозит гуманитарная катастрофа

Подконтрольному Украине Херсону грозит гуманитарная катастрофа. Возникновение в городе такого кризиса в эфире телеканала «Крым 24» предрек городу временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Гуманитарная катастрофа грозит инфраструктуре Херсона. Она планомерно и непланомерно разрушается самими же "освободителями", как они (украинская сторона — прим. «Ленты.ру») себя называют», — заявил он.

По словам Сальдо, Киев прибегает к нецивилизованным методам. Так, пояснил он, мобильные пикапы с украинскими военнослужащими, минометами и пулеметам, ездят группами по Херсону, открывают огонь и уезжают.

Также он заявил о намерении вернуть Херсон под контроль России. «Как говорит практика, если чего-то хочешь, тебе поможет вся вселенная. Мы вернемся [в Херсон]», — отметил Сальдо. Кроме того, он рассказал, что на левом берегу Днепра местные жители постепенно возвращаются к привычной жизни и готовятся к весенней посевной. «Люди привыкают жить вместе с военными. Вырабатываются правила, взаимодействие. Военные помогают людям», — добавил он.

Ранее декабре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киев применяет запрещенные методы противоборства, в том числе теракты, обстрелы мирных жителей и заказные убийства. По словам Шойгу, страны Запада пытаются не замечать и элементы ядерного шантажа.