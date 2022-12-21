Шойгу перечислил используемые Киевом запрещенные методы

Глава МО Шойгу заявил, что Киев применяет запрещенные методы, в том числе теракты

Киев применяет запрещенные методы противоборства, в том числе теракты, обстрелы мирных жителей и заказные убийства. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Украинское руководство прибегает к запрещенным методам противоборства, включая теракты и заказные убийства, обстрелы мирных жителей тяжелым вооружением», — сказал он.

По словам Шойгу, страны Запада пытаются не замечать и элементы ядерного шантажа. В пример глава Минобороны привел провокации в отношении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также сценарии подготовки «так называемой грязной ядерной бомбы».

Ранее он сообщил, что западная сторона стремится максимально затянуть военные действия на Украине, чтобы ослабить Россию. Как утверждает Шойгу, особое беспокойство вызывает наращивание передового присутствия НАТО у границ РФ и Белоруссии. Глава Минобороны отметил, что США и союзники распространяют тысячи фейков о событиях на Украине.