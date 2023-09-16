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21:37, 16 сентября 2023Бывший СССР

На Украине сократят штат военных медиа из-за нехватки людей на фронте

Маляр: Украина сократит штат военных медиа из-за дефицита людей на фронте

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине из-за нехватки военных на фронте будет сокращен штат военных медиа. Об этом сообщила замминистра обороны страны Анна Маляр, ее слова приводит портал «Детектор медиа».

Она уточнила, что данную работу выполняли 144 человека, в то время как обеспечивать ее могут «гораздо меньше людей». Кроме того, деньги на данные цели выделяло государство. «Это преимущественно люди с высокими воинскими званиями в период дефицита людей на фронте. Это очень хорошо, что мы его реформируем и оптимизируем», — отметила Маляр.

В частности, она отметила, что ранее на YouTube было одно телевидение, которое создавало контент для пяти. Однако теперь оно будет работать только на себя.

Ранее военный корреспондент Андрей Коц заявил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается нехватка людей. По его словам, об этом свидетельствует то, что Киев начал отправлять в бой свои элитные подразделения.

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    Марина Совина
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