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14:29, 16 сентября 2023Бывший СССР

В Минобороны оценили обстановку на двух направлениях

ВСУ потеряли более 1700 и 1100 бойцов на донецком и южно-донецком направлениях
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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком и южно-донецком направлениях превысили 1700 и 1100 военнослужащих. Об обстановке на этих двух направлениях в субботу, 16 сентября, отчитались в Минобороны России.

В ведомстве указали, что Вооруженные силы России (ВС РФ) на донецком направлении за неделю отразили 34 атаки ВСУ, в результате чего украинская сторона потеряла более 1700 бойцов, 16 танков и 34 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии. Отмечается, что противник не отказался от планов по захвату Артемовска.

На южно-донецком направлении за неделю было отражено восемь атак. На этом направлении противник за прошедшие семь дней потерял убитыми и ранеными свыше 1100 военнослужащих. Кроме того, он потерял 15 бронированных машин, 22 автомобиля, а также семь орудий полевой артиллерии.

Ранее Минобороны заявило о попытке атаки ВСУ на одном направлении.

Варвара Кошечкина
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