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14:29, 16 сентября 2023Россия

Минобороны заявило о попытке атаки ВСУ на одном направлении

Минобороны: ВСУ безуспешно попытались восстановить позиции в Торском в ДНР

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались восстановить свои утраченные позиции в Донецкой народной республике. О действиях украинских военных на краснолиманском направлении журналистам рассказали в Минобороны.

По данным российского военного ведомства, ВСУ пытались безуспешно атаковать в районе населенного пункта Торское и Серебрянского лесничества. Вернуть утраченные позиции у украинских военных не получилось, отметили в Минобороны.

В конце августа российским войскам удалось поразить пункт управления 100-й бригады территориальной обороны ВСУ, который находился в районе населенного пункта Торское в ДНР. Помимо того, в районе Чугуево Днепропетровской области была уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

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