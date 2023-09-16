Минобороны заявило о попытке атаки ВСУ на одном направлении

Минобороны: ВСУ безуспешно попытались восстановить позиции в Торском в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались восстановить свои утраченные позиции в Донецкой народной республике. О действиях украинских военных на краснолиманском направлении журналистам рассказали в Минобороны.

По данным российского военного ведомства, ВСУ пытались безуспешно атаковать в районе населенного пункта Торское и Серебрянского лесничества. Вернуть утраченные позиции у украинских военных не получилось, отметили в Минобороны.

В конце августа российским войскам удалось поразить пункт управления 100-й бригады территориальной обороны ВСУ, который находился в районе населенного пункта Торское в ДНР. Помимо того, в районе Чугуево Днепропетровской области была уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.