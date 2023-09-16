В Подмосковье водитель застрелил сотрудника ГИБДД

В Подмосковье водитель застрелил инспектора ДПС, уходя от погони

Водитель открыл стрельбу, уходя от полицейской погони в Московской области, сообщили в пресс-службе областного главка МВД. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 15 сентября, на Таракановском шоссе. Сотрудники Госавтоинспекции (ГИБДД) попытались остановить автомобиль без номеров, но водитель проигнорировал требования полицейских, пытаясь скрыться.

Полицейские пустились за нарушителем в погоню и остановили его в деревне Вертлино. Выйдя из машины, водитель выстрелил из предмета, напоминающего пистолет. От полученных ранений один из инспекторов ДПС скончался. Его напарник ответным огнем из табельного оружия ранил злоумышленника.

Пострадавший был госпитализирован. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

В марте в Омской области сотрудник ГИБДД ранил напарника во время патрулирования улицы.