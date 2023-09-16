Сотрудник МЧС раскладывал закладки и попался

Baza: сотрудника ЦУКС МЧС Суярова задержали за распространение наркотиков

Инженера аналитического отдела Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС по Москве задержали за распространение наркотиков. Об этом пишет издание Baza.

Уточняется, что Севдиер Суяров был задержан правоохранителями с 24 свертками мефедрона, когда раскладывал закладки. Мужчина признался и заявил, что кризисные ситуации происходят не только на работе, но и в жизни, поэтому он решил распространять наркотики.

Кроме того, Суяров рассказал, где разложил закладки. Отмечается, что, по результатам экспертизы, у мужчины было 124 грамма мефедрона. Как пишет Baza, сотрудник ЦУКС ГУ МЧС по Москве находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось о 27-летнем учителе английского языка из Тулы, которого задержали за торговлю наркотиками во время декретного отпуска.