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16:45, 16 сентября 2023Силовые структуры

Сотрудник МЧС раскладывал закладки и попался

Baza: сотрудника ЦУКС МЧС Суярова задержали за распространение наркотиков

Фото: Елена Майорова / Globallookpress.com

Инженера аналитического отдела Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС по Москве задержали за распространение наркотиков. Об этом пишет издание Baza.

Уточняется, что Севдиер Суяров был задержан правоохранителями с 24 свертками мефедрона, когда раскладывал закладки. Мужчина признался и заявил, что кризисные ситуации происходят не только на работе, но и в жизни, поэтому он решил распространять наркотики.

Кроме того, Суяров рассказал, где разложил закладки. Отмечается, что, по результатам экспертизы, у мужчины было 124 грамма мефедрона. Как пишет Baza, сотрудник ЦУКС ГУ МЧС по Москве находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось о 27-летнем учителе английского языка из Тулы, которого задержали за торговлю наркотиками во время декретного отпуска.

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    Кристина Есикова
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