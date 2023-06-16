Российский учитель ушел в декретный отпуск и занялся наркоторговлей

В Туле за торговлю наркотиками задержали учителя английского языка из городского лицея

В Туле за торговлю наркотиками задержали 27-летнего учителя английского языка одного из городских лицеев. Об этом в пятницу, 16 июня, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

При досмотре автомобиля педагога полицейские обнаружили 1,5 грамма наркотического вещества мефедрон. Изучив телефон мужчины, сыщики нашли координаты других закладок, располагавшихся в различных регионах страны. Оказалось, что только в Башкортостане учитель хранил полкилограмма гашиша, а в Ульяновской области у него был тайник с килограммом синтетических наркотиков.

Выяснилось, что мужчина решил заняться наркоторговлей во время декретного отпуска по уходу за ребенком.

В 2021 году в Москве на съемной квартире задержали двух девушек-репетиторов, которых подозревают в производстве и продаже наркотиков.