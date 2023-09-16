В Госдуме ответили на предложение Эрдогана по Карабаху

В Госдуме усомнились в эффективности четырехсторонней встречи по Карабаху

Не каждые переговоры могут быть эффективны, поэтому президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану нужно предложить конкретные договоренности, чтобы за столом переговоров по Нагорному Карабаху собрались Россия, Азербайджан и Армения. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Дмитрий Новиков.

Для начала российский парламентарий призвал дождаться точного решения о том, состоятся ли переговоры в принципе. По его мнению, это может быть затруднительно, потому что у Баку и Еревана меняется мнение по поводу необходимости сесть за стол переговоров. Также в данном случае Новиков призывает сформулировать конкретные договоренности, которые должны быть достигнуты в конце встречи.

«Следовательно, переговоры возможны и необходимы либо тогда, когда ситуация совсем обострена и крайне важно найти хотя бы какое-то решение вопроса. Тут уже неважно, сколь велик шанс на достижение договоренностей, либо тогда, когда есть конкретный проект соглашений. Если господин Эрдоган вслед за своими идеями выскажет такие предложения, конкретизирует их, тогда, наверное, стороны получат дополнительные аргументы в пользу проведения такой встречи», — заявил Новиков.

16 сентября Эрдоган предложил России провести встречу с Арменией и Азербайджаном. Президент Турции заявил, что хотел бы видеть за столом переговоров лидеров трех стран: президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. При этом пока что Анкара не получила ответа на предложение ни от одной стороны.