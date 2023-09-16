Назван решающий фактор завершения контрнаступления ВСУ

Эксперт Гади: решающим фактором конца наступления ВСУ станет истощение резервов

Решающим фактором завершения контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет истощение резервов. Об этом заявил военный эксперт Франц-Стефан Гади, его цитирует РИА Новости.

«Решающим фактором будет не погода, как считают многие эксперты, а истощение кадровых и оружейных резервов ВСУ», — сказал он.

По его словам, кульминация контрнаступления украинской армии произойдет в ближайшие недели, в конце этого месяца или в середине следующего. Гади считает, что контрнаступательная операция ВСУ скоро заметно замедлится из-за истощения резервов. Украинским военным очень сложно продолжать боевые действия без превосходства в воздухе, добавил он.

Ранее Гади заявил, что танкисты и водители ВСУ не оправдали ожиданий западных стран, где рассчитывали на более умелое обращение с техникой. Он отметил, что украинские войска потеряли большое количество полученных единиц боевых машин.