Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:46, 16 сентября 2023Мир

Назван решающий фактор завершения контрнаступления ВСУ

Эксперт Гади: решающим фактором конца наступления ВСУ станет истощение резервов
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Решающим фактором завершения контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет истощение резервов. Об этом заявил военный эксперт Франц-Стефан Гади, его цитирует РИА Новости.

«Решающим фактором будет не погода, как считают многие эксперты, а истощение кадровых и оружейных резервов ВСУ», — сказал он.

По его словам, кульминация контрнаступления украинской армии произойдет в ближайшие недели, в конце этого месяца или в середине следующего. Гади считает, что контрнаступательная операция ВСУ скоро заметно замедлится из-за истощения резервов. Украинским военным очень сложно продолжать боевые действия без превосходства в воздухе, добавил он.

Ранее Гади заявил, что танкисты и водители ВСУ не оправдали ожиданий западных стран, где рассчитывали на более умелое обращение с техникой. Он отметил, что украинские войска потеряли большое количество полученных единиц боевых машин.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве забеспокоились из-за потери доступа к Черному морю

    В России назвали предназначенный для «Судного дня» самолет

    Заработок Колумбии на кокаине превысит доходы от нефти

    В Доме правительства введут масочный режим

    Сотрудник столичного МЧС начал подрабатывать закладчиком и попался полицейским

    Италия попросила Евросоюз помочь снизить поток мигрантов

    Назван решающий фактор завершения контрнаступления ВСУ

    Звезду кулачных боев арестовали за кражу в Шереметьево

    Раскрыты подробности эвакуации горняков из шахт Кузбасса

    Россиян успокоили по поводу повышения цен на бургеры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости