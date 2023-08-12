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06:19, 12 августа 2023Мир

В США заявили о неоправдавшихся ожиданиях Запада от ВСУ

Messenger: Запад переоценил способность ВСУ использовать поставленную технику

Украинские танкисты и водители не оправдали ожиданий западных стран, рассчитывавших на более умелое использование поставленной ими техники. Об этом сообщил военный аналитик Франц-Стефан Гади, передает портал The Messenger.

«Некоторые [западные] наблюдатели переоценили способность украинских сил приобрести тактическое мастерство с этими платформами и получить возможность использовать их общевойсковым способом», — полагает он. При этом, как отметил аналитик, прежде западные союзники Украины испытывали «технический оптимизм», считая, что украинские солдаты успешно осваивают переданную им технику.

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    Марина Совина
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