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03:28, 16 сентября 2023Мир

Трамп заявил о необходимости спасти США от фашистов

Экс-президент США Трамп заявил, что страну необходимо спасти от фашистов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия «Женщины-лидеры Америки» рассказал о необходимости спасти страну от фашистов, которые в настоящее время управляют Соединенными Штатами, сообщает РИА Новости.

«Через год вы будете голосовать на самых важных выборах за свою жизнь. Эти выборы определят, будут ли Америкой управлять тираны-марксисты, фашисты и коммунисты», — заявил американский экс-лидер.

Он подчеркнул, что в настоящее время управление государством находится в руках администрации продажного президента Джо Байдена и отметил необходимость исправить эту ситуацию.

Ранее Трамп отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о намерениях американского политика урегулировать кризис вокруг Украины. По его словам, ему понравился комментарий Путина.

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    Марина Совина
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