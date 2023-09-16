Трамп заявил о необходимости спасти США от фашистов

Экс-президент США Трамп заявил, что страну необходимо спасти от фашистов

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия «Женщины-лидеры Америки» рассказал о необходимости спасти страну от фашистов, которые в настоящее время управляют Соединенными Штатами, сообщает РИА Новости.

«Через год вы будете голосовать на самых важных выборах за свою жизнь. Эти выборы определят, будут ли Америкой управлять тираны-марксисты, фашисты и коммунисты», — заявил американский экс-лидер.

Он подчеркнул, что в настоящее время управление государством находится в руках администрации продажного президента Джо Байдена и отметил необходимость исправить эту ситуацию.

Ранее Трамп отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о намерениях американского политика урегулировать кризис вокруг Украины. По его словам, ему понравился комментарий Путина.