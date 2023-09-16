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01:52, 16 сентября 2023Мир

Трамп высказался о реакции Путина на его слова об Украине

Трампу понравилась реакция Путина на его намерения разрешить украинский конфликт
Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Jussi Nukari / Globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о намерениях американского политика урегулировать кризис вокруг Украины. Об этом пишет NBC News.

Трампу понравился комментарий Путина. «Мне нравится, что он сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи», — высказался он.

При этом Трамп не стал раскрывать детали, каким образом мог бы разрешить украинский конфликт за 24 часа. Он указал на то, что знает пути как добиться успешного завершения переговоров Москвы и Киева.

В мае Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Он подчеркнул, что мыслит не «категориями победы или поражения», а «категориями разрешения». Путин заявил, что российская сторона приветствует слова Трампа о его решимости завершить за несколько дней украинский конфликт.

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    Марина Совина
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