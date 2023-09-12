Путин прокомментировал слова о связях Трампа с Россией

Путин назвал чушью и бредом слова о связях Трампа с Россией

Президент России Владимир Путин назвал чушью и «бредом собачьим» слова о связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом он заявил во время пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Эти обвинения чушь и бред собачий. Он [Трамп] ввел больше всего санкций против России», — напомнил Путин.

При этом, он добавил, что российская сторона приветствует слова Трампа о его решимости завершить за несколько дней украинский конфликт.

Ранее Трамп в интервью Fox News пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Он рассказал, что очень хорошо знает президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера.

Политик отметил, что в разговоре с Зеленским закончил бы конфликт одной фразой: «Я бы сказал Зеленскому: "Хватит, ты должен заключить соглашение"». По словам бывшего американского президента, противостояние закончилось бы в течение 24 часов.