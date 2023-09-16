Times: украинская полиция нашла тело после пропажи британского наемника

Украинская полиция сообщила о теле, которое нашли после пропажи британского наемника Дэниела Берка, участвовавшем в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет газета Times.

Уточняется, что его обнаружили в одном из населенных пунктов части Запорожской области, подконтрольной Киеву. По информации Times, 36-летнего Берка никто не видел с 11 августа. Отмечается, что продолжается судебно-медицинская экспертиза и анализ ДНК для установления личности.

Ранее отец Берка попросил Скотленд-Ярд расследовать исчезновение сына. Сообщалось, что семья бывшего парашютиста пережила «кошмарный сон» с момента его пропажи. Предполагается, что у Берка могли возникнуть разногласия с коллегами-добровольцами из-за доступа к финансированию и оборудованию. По словам одного из источников, полицейские считают, что британец был ликвидирован.