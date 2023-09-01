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23:58, 1 сентября 2023Мир

Отец пропавшего на Украине британского наемника попросил Скотленд-Ярд о помощи

Отец наемника попросил Скотленд-Ярд расследовать исчезновение сына на Украине

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Отец британского наемника Дэниела Берка, пропавшего на Украине, попросил Скотленд-Ярд расследовать исчезновение сына. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Как отмечает издание, семья бывшего парашютиста пережила «кошмарный сон» с момента его исчезновения. «Мы хотим, чтобы расследование продолжалось как можно дольше, и я бы хотел, чтобы оно проводилось британской полицией», — заявил отец наемника Кевин. В поисках ответов он также рассматривает возможность поездки на Украину, добавляет издание.

Предполагается, что у Берка могли возникнуть разногласия с коллегами-добровольцами из-за доступа к финансированию и оборудованию. По словам одного из источников, полицейские считают, что британец был убит.

В ноябре прошлого года сообщалось, что британец Дэниел Берк приехал на Украину весной 2022 года и стал одним из основателей подразделения «Темные ангелы». Отряд участвовал в боевых действиях в Херсонской области. При этом ранее его представители заявляли об исключительно гуманитарной миссии.

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    Марина Совина
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