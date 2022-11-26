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10:51, 26 ноября 2022Бывший СССР

Стали известны подробности о командирах иностранных наемников на Украине

«АиФ» сообщил, что иностранными наемниками на Украине командуют военные из США и Израиля
СюжетРоссийские войска

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Среди командиров иностранных наемников на Украине есть известные военные из США, Израиля, Британии и других стран Запада. Подробности об их личностях стали известны «АиФ».

Создатель частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» полковник Энди Милберн, как пишет издание, любит воевать в чужих странах и писать об этом мемуары. Бывший морпех прибыл на Украину в качестве военкора издания Task & Purpose, однако вскоре открыл в центре Киева офис ЧВК. По словам военкора Александра Сладкова, в зоне спецоперации находятся тысячи наемников компании, которые получают около тысячи долларов в день.

Также на Украине был замечен подполковник военной разведки, ветеран Армии обороны Израиля Денис Десятник. Мужчина прибыл в страну весной 2022 года и создал военное подразделение из соотечественников. Со слов наемника, его бойцы участвовали в сражении в районе Марьинки, а также уничтожали российских военных.

Издание также рассказало о создателе «Грузинского национального легиона» Мамуке Мамулашвили. Организация участвовала в боях за Дебальцево и луганский аэропорт еще до начала спецоперации, пишут авторы материала.

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Британец Дэниел Берк приехал на Украину весной 2022 года и стал одним из основателей подразделения «Темные ангелы». Отряд участвовал в боевых действиях в Херсонской области. При этом, по информации издания, ранее его представители заявляли об исключительно гуманитарной миссии.

Кроме того, в зоне спецоперации находится бывший литовский чиновник Юрис Юрашс. Бывший депутат покинул сейм и решил отправиться на Украину. Как стало известно, он является руководителем воздушной разведки группировки «Карпатская сечь», а также координирует поставки из стран Прибалтики.

В издании также сообщили о двух женщинах, активно принимающих участие в работе с наемниками на Украине. Пилот Военно-воздушных сил Италии Джулия Шифф и гражданка Грузии Кети Лешкашели прибыли в зону спецоперации в качестве медиков. Кроме того, девушки занимаются пиаром иностранных бойцов в сети.

Также на Украине находится один из основателей «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) швед Микаэль Скилт. Мужчина стал лицом иностранных наемников в подразделении. Он занимался привлечением иностранцев к конфликту в Донбассе.

Ранее российские войска нанесли удар по трем временным базам польских наемников в Харьковской области. В результате были уничтожены более 200 бойцов, сражавшихся на стороне Украины.

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Константин Лысяков
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