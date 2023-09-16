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07:59, 16 сентября 2023Экономика

Ставка НДС на гамбургеры в России вырастет до 20 процентов

ФНС поднимет ставку НДС на гамбургеры до 20 процентов с 1 октября

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Федеральная нлоговая служба (ФНС) ввела специальный налоговый код для гамбургеров и чизбургеров, об этом говорится в письме ведомства.

Как уточнили в ФНС, с 1 октября налог на добавленную стоимость (НДС) для фастфуда вырастет до 20 процентов. До этого к этим товарам применялась ставка 10 процентов, так как их относили к хлебобулочным изделиям недлительного хранения.

С октября ФНС введет в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) специальный код для товаров «вида сэндвич, включая гамбургер, чизбургер и аналогичные изделия».

Ранее экономист Мария Долгова заявила, что осенью пицца и бургеры в России могут подорожать в среднем на четыре-восемь процентов. При этом пицца вырастет в цене сильнее, чем гамбургеры, предупредила финансовый эксперт. Она в основном подорожает из-за роста цен на молочную продукцию и сыры. Повышение стоимости бургеров будет слабее, отметила Долгова. Цена блюда в основном зависит от расценок на говядину, которая за лето подорожала не так сильно, как свинина и птица.

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    Марина Совина
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