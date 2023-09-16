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08:33, 16 сентября 2023Россия

В Крыму продадут квартиру Зеленского

В Крыму выставят на продажу национализированную квартиру Зеленского в Ливадии

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале анонсировал скорую продажу около 100 ранее национализированных объектов украинских олигархов, в том числе квартиру президента Украины Владимира Зеленского.

«В ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это — жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения», — заявил он.

Политик уточнил, что таким образом бюджет республики должен пополниться более чем на 800 миллионов рублей.

Константинов добавил, что на полуострове продолжают выявлять объекты имущества, которые принадлежат украинским олигархам, чтобы впоследствии передать их порядочным собственникам.

Ранее он оценил стоимость национализированной квартиры семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу полуострова в 200-300 тысяч долларов. Константинов предположил, что эта недвижимость «не имеет для него ни малейшего значения».

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    Марина Совина
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