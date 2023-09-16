Несовершеннолетнюю россиянку избили в салоне красоты в Москве

«112»: 16-летнюю девушку и ее мать избили в салоне красоты «Топчик» в Москве

Несовершеннолетнюю россиянку избили в салоне красоты в центре Москве за то, что она хотела использовать скидочный купон при оплате услуг. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, инцидент произошел в столичном салоне «Топчик». 16-летняя Настя записалась на стрижку и окраску волос, которые в салоне стоят 22 800 рублей. Однако девушка хотела использовать купон при оплате, который давал бы весомую скидку — при его использовании услуги обошлись бы почти в 5 тысяч рублей.

Настя пришла в салон со своей мамой Еленой. Там разгорелся конфликт, обеих женщин избили и спустили с лестницы двое взрослых мужчин. Мать девушки написала заявление в полицию и сняла побои: у женщины зафиксирован ушиб области правого плеча. По данным «112», посетители салона и ранее жаловались на грубость персонала и унизительное отношение.

Ранее в Москве хозяйка парикмахерской «Персона» избила сотрудницу, дочь художника Александра Кудрявцева Екатерину (фамилия не уточняется). По словам девушки, она устроилась в салон месяц назад без трудового договора, который руководство пообещало заключить позже. Вскоре выяснилось, что другие коллеги тоже не оформлены официально и получают так называемую черную зарплату.