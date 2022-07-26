В Москве хозяйка парикмахерской избила уволившуюся сотрудницу

В Москве хозяйка парикмахерской «Персона» избила уволившуюся сотрудницу

В Москве хозяйка парикмахерской «Персона» избила сотрудницу, дочь художника Александра Кудрявцева Екатерину (фамилия не уточняется). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам девушки, она устроилась в салон месяц назад без трудового договора, который руководство пообещало заключить позже. Вскоре выяснилось, что другие коллеги тоже не оформлены официально и получают так называемую черную зарплату.

Тогда россиянка решила уволиться из студии, но ей отказали в выплате денег, а также заявили, что она должна вернуть полную стоимость купленного в парикмахерской по скидке товара. В ходе обсуждения данного вопроса владелица заведения напала на подчиненную.

«Она начала выгонять меня не просто словами, а подняла на меня руку. Она женщина довольно большая. Я вешу 50 килограммов, а она — 100. Она стала меня сильно толкать. У меня царапины на руках были, кровь», — рассказала журналистам пострадавшая, которая написала заявление в полицию, организовавшую проверку данного инцидента.

В мае сообщалось, что участник «Дома-2» Тигран Круглов разгромил салон красоты из-за неудачной прически жены. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина забежал в заведение и начал наносить удары ногой по предметам на глазах у двух сотрудниц. Затем Круглов несколько раз выходил за дверь комнаты, после чего возвращался и продолжал крушить студию.