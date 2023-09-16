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04:30, 16 сентября 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили о небезопасности режима инкогнито

Специалист по кибербезопасности Магомедов: режим инкогнито небезопасен

Фото: Kaleidico / Unsplash

Режим инкогнито, доступный во всех популярных интернет-браузерах, может быть небезопасным для пользователя. Несмотря на то, что история посещенных страниц, действительно, не сохраняется, эта информация все равно доступна провайдеру. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов

«В каждом популярном интернет-браузере есть так называемый режим инкогнито. Многие пользователи считают, что его включение делает их пребывание в Сети абсолютно анонимным, буквально не оставляет следов ни на компьютере, ни для провайдеров, ни для маркетологов, собирающих данные с посещённых сайтов, ни для правоохранительных органов.
На самом деле, это не так», — предупредил Магомедов.

Инкогнито, по его словам, действительно может обеспечить некую конфиденциальность, но в очень урезанном варианте. При активации этой функции в браузере не останется истории страниц, которые посещал пользователь, и поисковых запросов. Также не сохраняются логины и пароли, другая информация, которая вводится вручную.

«При этом в режиме инкогнито легко считывается информация о местоположении пользователя — через IP-адрес или wi-fi-точки. Кроме того, даже во время "приватной" сессии сайты получают данные о модели браузера, параметрах экрана, операционной системе и так далее. Также важно понимать, что провайдеру или владельцу локальной сети будет доступна история посещённых сайто»в, — подчеркнул специалист.

Он также добавил, что даже в режиме инкогнито киберпреступники могут получить доступ к введенным учетным данным.

Ранее Совет Федерации предложил создать в России «ОСАГО для IT» на случай кибератак и утечек данных, об этом сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

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    Наталия Белова
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