Южная Корея захотела оказать содействие Украине в атомной энергетике

Министр РК Вон Хи Рен: Сеул готов содействовать Киеву в атомной энергетике

Южная Корея готова помочь Украине с проектами по восстановлению страны, а также оказать содействие в сфере атомной энергетики. С таким заявлением во время визита в Киев выступил министр государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Вон Хи Рен, его цитирует агентство Yonhap.

Глава ведомства заверил, что Сеул хочет принять участие в восстановлении Украины. По словам других членов делегации, он указал, что правительство РК и бизнес готовы сотрудничать с Киевом в сфере атомной энергетики, производства лития и автомобилей, а также в области строительства.

«Считаю, что содействие в производстве автомобилей и в сфере зеленого водорода также возможно», — подчеркнул Вон Хи Рен.

Агентство указывает, что министр находился на Украине 13-14 сентября, он возглавил бизнес-делегацию. Согласно имеющимся планам, до конца года Украину посетит по меньшей мере еще одна южнокорейская делегация во главе с министром торговли, промышленности и энергетики.

Ранее стало известно, что в Министерстве стратегии и финансов Южной Кореи согласовали заключение с Украиной соглашения о госзаймах на восстановление страны. В будущем Киеву предоставят займы по низкой процентной ставке в рамках южнокорейского государственного Фонда сотрудничества в области экономического развития (EDCF).