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07:12, 15 сентября 2023Экономика

Южная Корея согласовала государственные займы Украине

Южная Корея заключила соглашение о госзаймах на восстановление Украины

В министерстве стратегии и финансов Южной Кореи согласовали заключение с Украиной соглашения о госзаймах на восстановление страны. В будущем Киеву предоставят займы по низкой процентной ставке в рамках южнокорейского государственного Фонда сотрудничества в области экономического развития (EDCF), передает РИА Новости.

Соглашение подписали корейский министр финансов Чу Ген Хо и министр экономики Украины Юлия Свириденко.Согласно документу, фонд поддержит южнокорейские компании, которые занимаются восстановлением Украины.

Ранее стал известен размер государственного долга Украины. В январе он составил более 17,9 миллиарда долларов (658,4 миллиарда гривен). В июне в Киеве предложили рассчитаться с долгами «отобранным у России», имея в виду арестованные за рубежом российские активы.

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    Александра Синицына
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