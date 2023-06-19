На Украине предложили погасить госдолг замороженными активами России. Сколько Киев должен кредиторам?

На Украине предложили использовать замороженные активы России для погашения госдолга

Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко предложил рассчитаться по госдолгу «отобранным у России», имея в виду арестованные за рубежом российские активы. Об этом он заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

Чиновник напомнил, что на данный момент Киев не платит по внешним займам, однако у России арестовано 350 миллиардов долларов золотовалютных резервов и 150 миллиардов денежных. «Часть их можно использовать», — заявил он. Госдолг Украины, по его словам, «в разы, если не в десятки раз меньше».

И экономика Украины будет расти, и инвесторы приходить, и долги мы будем перекрывать частью того, что отберем у России Олег Устенко Советник президента Украины по экономическим вопросам

Также Устенко рассказал, что после окончания конфликта состоится «так называемая конференция кредиторская», на которой и решится будущее госдолга Украины.

Сколько и кому должен Киев?

В январе Минфин Украины сообщил, что страна в 2023 году должна выплатить госдолг в размере 17,9 миллиарда долларов (658,4 миллиарда гривен). Из этой суммы 14,6 миллиарда будут направлены на обслуживание и погашение государственного внутреннего долга. 3,3 миллиарда долларов Киев должен передать на обслуживание и погашение государственного внешнего долга.

При этом Международная группа кредиторов Украины разрешила стране не обслуживать государственный внешний долг до конца 2023 года из-за продолжающихся на ее территории боевых действий. Основными держателями долговых бумаг Киева являются США, Канада, Франция, Германия, Япония и Великобритания. Наблюдателями в группе выступают еще 15 государств.

Ранее в Киеве отказались рассматривать сценарий, при котором Украина не получит финансирование от Международного валютного фонда (МВФ). Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подчеркнул, что сотрудничество с МВФ и международными партнерами играет важную роль в финансировании украинского бюджета и росте экономики страны. По его словам, откладывание или замедление программы МВФ замедлит экономическое восстановление Украины.

Замороженные активы России

В мае МИД Великобритании заявил, что российские государственные активы в стране останутся замороженными до тех пор, пока Москва не даст согласия на возмещение ущерба, причиненного Украине. Аналогичное заявление сделало объединение G7. Из-за западных санкций Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов — около 300 миллиардов долларов (общий объем активов равен 640 миллиардам).

После этого сообщалось, что страны Евросоюза значительно приблизились к утверждению плана по использованию российских активов в интересах Украины. Речь идет о сумме около 200 миллиардов евро. Инвестируя эти средства, ЕС сможет рассчитывать на доходность три процента годовых, что означает шесть миллиардов долларов за год только доходов. По мартовским оценкам Всемирного банка, Еврокомиссии, ООН и правительства Украины, стоимость восстановления страны составляет 441 миллиард долларов.

Однако Европейский Центробанк предупредил, что использование заблокированных из-за санкций активов России европейскими странами угрожает подорвать доверие евро как мировой валюты и нанести ущерб финансовой стабильности Евросоюза. Регулятор уточнил, что использование прибыли от инвестирования замороженных российских активов может привести к тому, что другие центральные банки мира с большими денежными резервами могут отвернуться от европейской валюты. Проблемы усугубятся, если ЕС будет действовать в одностороннем порядке без участия других стран G7.