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19:28, 16 сентября 2023Россия

В Кремле оценили вероятность введения антиковидных мер безопасности

Песков: в Кремле пока не планируют усиливать антиковидные меры безопасности

Фото: Maxime / Unsplash

В Кремле внимательно следят за ситуацией с сезонным ростом заболеваемости COVID-19 в России, однако пока усиления антиковидных мер безопасности не предвидится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует Telegram-канал Shot.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в настоящий момент от специалистов сферы здравоохранения никаких сигналов, указывающих на необходимость введения мер такого рода, не поступало.

«Но заболеваемость растет. Будем внимательно следить и ждать рекомендаций», — отметил он.

Ранее вероятность введения масочного режима оценили в Роспотребнадзоре.

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    Варвара Кошечкина
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