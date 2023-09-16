Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:37, 16 сентября 2023Россия

Роспотребнадзор оценил вероятность введения масочного режима

Роспотребнадзор: без оснований вводить масочный режим в России не будут
СюжетМасочный режим:

Фото: Zeesy Grossbaum / Unsplash

В России не будут вводить ограничительные меры, в том числе масочный режим, без серьезных оснований. Об этом журналистам РИА Новости заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Описывая возможные меры на сезонный рост заболеваемости ОРВИ, гриппом или COVID-19, в ведомстве допустили, что в различных учреждениях «могут быть введены ограничения локального характера, на определенный период».

В ведомстве также призвали россиян пользоваться антисептиками для рук, так как личная профилактика помогает снизить риск сезонных заболеваний.

Ранее стало известно, что в Доме правительства России из-за сезонного роста заболеваемости вирусными инфекциями введут дополнительные профилактические меры, в том числе масочный режим.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО проведет крупнейшие после холодной войны учения

    Раскрыт смысл важной процедуры перед чисткой зубов

    Президент ЦАР отказался от одного предложения французского коллеги

    Роналду подал в суд на «Ювентус»

    Российский Центробанк обвинили в подмораживании экономики

    В Кремле оценили вероятность введения антиковидных мер безопасности

    Стало известно о переходе ВСУ к тактике выжженной земли в Херсонской области

    В Крыму вспомнили слова Молотова о начале войны в 1941 году после ударов ВСУ

    В Петербурге открыли дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Уткина

    Роспотребнадзор оценил вероятность введения масочного режима

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости