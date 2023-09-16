В Доме правительства введут масочный режим

В Доме правительства из-за сезонного роста заболеваемости введут масочный режим

В Доме правительства России из-за сезонного роста заболеваемости вирусными инфекциями введут дополнительные профилактические меры, в том числе масочный режим. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Уточняется, что решение принято из-за обычного для осени роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. В правительстве подчеркнули, что временные ограничения поспособствуют сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил, что резкий рост заболеваемости коронавирусом в России связан с очередной волной инфекции. По его словам, изначально скачки связывали с сезонностью или появлением новых вариантов вируса. Но, по мнению профессора, эти версии не находят подтверждения.

Кроме того Чепурнов рассказал «Ленте.ру» о десятках мутаций в новом штамме коронавируса BA.X, который заинтересовал ученых высокой скоростью распространения. Специалист также заявлял о том, что вариант коронавируса «эрис» активно вытесняет предыдущие варианты.