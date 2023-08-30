Вирусолог рассказал о десятках мутаций в новом штамме коронавируса

Вирусолог Чепурнов заявил о десятках мутаций нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса BA.X заинтересовал ученых большим количеством мутаций, а также, очевидно, высокой скоростью распространения: BA.X был обнаружен сразу в шести местах, в разных странах, при этом эпидемиологические цепочки проследить не удалось. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Если предыдущие варианты имели всего несколько замен и за счет этого привлекали внимание ученых, санитарных структур, то в случае с BA.X произошло событие на уровне появления омикрона: было выявлено более 30 мутаций. При этом пока неясно, как новый штамм ведет себя в отношении патогенности, какими будут его проявления, будут ли отличия в худшую сторону. Пока можно сказать только то, что в течение одного-двух дней вирус был обнаружен в шести местах, в разных странах. Эпидемиологические цепочки не просматривались», — сказал Чепурнов.

Невозможность проследить четкие пути распространения вируса сама по себе указывает на то, что BA.X распространяется достаточно активно, а большое количество замен, как заметил вирусолог, внушает определенное беспокойство. Он обратил внимание на то, что мутации произошли именно в том участке, который отвечает за проникновения вируса в клетку. Именно с этим участком работают вакцины, в том числе нового поколения.

Это начинает напоминать ситуацию с гриппом, когда каждый год на уровне ВОЗ принимаются решения о том, какие варианты вируса будут наиболее актуальны, какую именно вакцину делать в этом году Александр Чепурнов вирусолог

Чепурнов заключил, что на данный момент в штамме BA.X еще много неизвестного и непонятного. Точно можно говорить только о том, что вирус достаточно активен в распространении, имеет определенные преимущества и обилие мутаций. Это, как заметил вирусолог, одновременно и настораживает, и привлекает.

Согласно еженедельной сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 10 июля по 6 августа число заболевших коронавирусом в мире увеличилось на 80 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. За этот период зарегистрировали 1,5 миллиона новых случаев.