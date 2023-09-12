Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:03, 12 сентября 2023Россия

Вирусолог объяснил резкий скачок заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог Чепурнов заявил о новой волне коронавируса в России

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Резкий скачок заболеваемости коронавирусом в России связан с очередной волной инфекции, считает профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее о резком скачке заболеваемости сообщил оперативный штаб по борьбе COVID-19. По их данным, за неделю она выросла на 49,2 процента, а число госпитализаций — на 39,6 процента.

«Очевидно, что пошла новая волна, и не только у нас», — высказался специалист. Он отметил, что изначально скачки заболеваемости связывали с сезонностью или появлением новых вариантов вируса. Но, по мнению профессора, эти версии не находят подтверждения.

«Я против версии, что это сезонное заболевание, потому что у него совершенно отчетливо просматривается некая ритмичность. Там, где статистика очень четко ведется, видно, что ковид с идеальной точностью проходит ту или иную стадию. Например, в Великобритании периодичность — три месяца. Они опубликовали данные за полтора года, и каждые три месяца у них пик. Я до сих пор не видел таких эпидемиологических фокусов, каких-то аналогий, но ситуация ровно такая», — поделился Чепурнов.

Материалы по теме:
Вирусы мутировали и научились атаковать человека одновременно. Чем и как будут болеть россияне осенью?
Вирусы мутировали и научились атаковать человека одновременно.Чем и как будут болеть россияне осенью?
5 сентября 2023
«У нас у всех психотравма» Китай оправился после пандемии и начал принимать туристов. Как ковид навсегда изменил страну?
«У нас у всех психотравма»Китай оправился после пандемии и начал принимать туристов. Как ковид навсегда изменил страну?
8 июня 2023

Какая сейчас периодичность волн в России неизвестно, сказал вирусолог. В начале пандемии, когда имелась возможность ее отследить, в мире она составляла примерно 4-4,5 месяца, в России она была длиннее и с наиболее большим разбросом — 5-6,5 месяцев.

«Я объясняю это тем, что у нас страна огромная и не такая уж густонаселенная. С Великобританией все проще — они компактные, и у них за всем этим следить проще. Тем более сегодня они и некоторые другие страны реальную ситуацию отслеживают по количеству вируса в стоках, поскольку мало людей обращаются за диагностикой. Увеличилось количество копий ПЦР в стоках — значит, идет нарастание, начинает уменьшаться — значит, волна пошла на спад», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее вирусолог Александр Чепурнов в беседе с «Лентой.ру» рассказывал о десятках мутаций в новом штамме коронавируса BA.X, который заинтересовал ученых высокой скоростью распространения. Специалист также заявлял о том, что вариант коронавируса «эрис» активно вытесняет предыдущие варианты.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Смирная
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил некоторым россиянам ипотеку под два процента. Кто сможет ее взять?

    Блогерша сделала популярную укладку и лишилась части волос

    В Киевской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

    Россияне нашли способ избежать конфискации автомобиля при въезде в Европу

    Вирусолог объяснил резкий скачок заболеваемости коронавирусом в России

    Немецкий концерн Rheinmetall поставил Украине помощь на 9 миллионов евро

    В ЛНР военного ВСУ осудили на 16 лет за обстрел жилого дома

    В Москве собрались построить 39 новых станций метро

    Российским чиновникам стали покупать меньше iPhone

    Перегретую ипотеку в России начнут охлаждать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости