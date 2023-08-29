Вирусолог назвал особенности новой волны коронавируса

Вирусолог Чепурнов: вариант коронавируса «эрис» активно вытесняет предыдущие

Вариант коронавируса «эрис» активно вытесняет предыдущие варианты. Позитивным фактором является то, что он не показал отличий в патогенности, тем не менее очевидно, что он обладает некими эволюционными преимуществами. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«Чтобы вытеснять предыдущие варианты, вирус должен иметь какие-то преимущества. Например, более высокую скорость распространения, меньшую дозу, необходимую для заражения. Но поскольку каждый раз предполагается, что речь идет именно о первом, получается, что скорость распространения должна быть какой-то невероятной. Либо эволюция идет в сторону меньшей дозы для заражения. Других оснований вытеснения "эрисом" предыдущих вариантов я не вижу», — сказал вирусолог.

«Эрис», по словам Чепурнова, не представляет особенной опасности в сравнении с другими вариантами коронавируса. Вместе с тем тревожным может показаться тот факт, что сезонность самого вируса, о которой говорили ранее, на данный момент не прослеживается. Скорее, наблюдается достаточно четкая периодичность.

«Английские данные продемонстрировали очень четкий четырех-четырех с половиной месячный цикл. То есть четко, как по часам, раз в этот период наблюдается пик заболеваемости, который не связан ни с погодой, ни с сезоном. И сюда не очень попадает версия, что очередную вспышку дает именно очередной вариант. Может, накапливается какое-то количество людей, потерявших иммунитет, может, что-то еще», — допустил вирусолог.

Согласно еженедельной сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 10 июля по 6 августа число заболевших коронавирусом в мире увеличилось на 80 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. За этот период зарегистрировали 1,5 миллиона новых случаев. Также стало известно, что заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 19,6 процента.