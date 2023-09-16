Минобороны отчиталось об ударах по ВСУ

МО РФ: с 9 по 16 сентября российские войска нанесли 11 групповых ударов по ВСУ

В период с 9 по 16 сентября российские войска нанесли 11 групповых ударов по пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Российская армия атаковала при помощи высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами. Военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, западных образцов вооружения и пунктам дислокации личного состава ВСУ.

В результате ударов было нарушено материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на донецком и запорожском направлениях, а также поставки вооружений западного производства. Также был уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ, заключило министерство.

Ранее Минобороны поделилось кадрами удара российского дрона-камикадзе «Ланцет» по танку ВСУ на херсонском направлении боевых действий. Беспилотник врезался в танк, после чего произошел взрыв и техника загорелась.