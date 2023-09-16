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10:32, 16 сентября 2023Бывший СССР

Минобороны показало кадры удара дрона-камикадзе «Ланцет» по танку ВСУ

Минобороны России опубликовало видео удара дрона-камикадзе «Ланцет» по танку ВСУ

Опубликованы кадры удара российского дрона-камикадзе «Ланцет» по танку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении спецоперации. Видео журналистам предоставило Минобороны России.

На записи видно, как беспилотник врезается в танк, после чего происходит взрыв и техника начинает гореть.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен российскими десантниками.

Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения опорного пункта ВСУ при помощи FPV-дрона. На кадрах видно, как оператор беспилотника выслеживает прячущихся в окопе украинских бойцов, после чего их поражает другой беспилотник.

Кроме того, 24 августа российское оборонное ведомство показало кадры ночного удара по центру принятия решений ВСУ. На них можно наблюдать запуск как минимум трех снарядов с одного из российских кораблей. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, цель атаки была достигнута.

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    Сергей Истомин
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