Минобороны опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ

Минобороны опубликовало видео с моментом уничтожения опорного пункта ВСУ

Кадры уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью FPV-дрона попали на видео. Соответствующий ролик опубликовало Минобороны России.

На кадрах видно, как оператор беспилотного летательного аппарата выследил бойцов ВСУ, прячущихся в окопе. С помощью уже другого дрона противника удалось поразить.

Ранее Минобороны показало кадры ночного удара по центру принятия решений ВСУ. На записи виден запуск как минимум трех снарядов с одного из российских кораблей. По данным оборонного ведомства, групповой удар по объекту противника был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.