Назван способ получить доплату в 45 процентов от зарплаты

Эксперт Филатова заявила о праве получить доплату 45% от зарплаты за выслугу лет

Финансовый консультант Инна Филатова рассказала, какие работники в России могут рассчитывать на доплату в размере 45 процентов от заработной платы. Об этом она высказалась в беседе с Ura.ru.

Филатова назвала способ получить доплату в 45 процентов от зарплаты и подчеркнула, что это возможно сделать на определенных государственных должностях за выслугу лет. На нее могут претендовать космонавты и летчики, медики, педагоги, работники пожарной службы, сотрудники налоговой службы и федеральные государственные гражданские служащие.

Эксперт заявила, что минимальный стаж для выслуги в 2023 году составляет 18 лет и шесть месяцев на госслужбе. Дополнительные выплаты полагаются и участникам спецоперации на Украине.

«Помимо остальных льгот назначается ежемесячная денежная выплата в размере 3 896,19 рублей как ветеранам боевых действий. Если ветеран стал инвалидом, то ему положено 6 328 рублей», — заключила Филатова.

Ранее в России сократилась разница между самыми высокими и самыми низкими зарплатами. Показатель неравенства снизился до минимума с 2019 года.