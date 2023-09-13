В России сократилась разница между самыми высокими и самыми низкими зарплатами

FinExpertiza: неравенство зарплат в России сократилось до минимума с 2019 года

За последние два года разница между самыми высокими и самыми низкими зарплатами в России сократилась, вернувшись на доковидный уровень 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

В 2023 году средние зарплаты 20 процентов наименее и 20 процентов наиболее оплачиваемых сотрудников отличались в 7,7 раза — 22,7 тысячи и 173,7 тысячи рублей. Среди российских регионов наименьшее зарплатное неравенство зафиксировано в Туве (разница в 3,8 раза), Калмыкии (в 4,1 раза), Магаданской области (в 4,5 раза), Карелии (в 4,5 раза) и Мордовии (в 4,5 раза).

Самая заметная разница зарплат в Москве — 9,3 раза, или более 300 тысяч рублей в денежном выражении. В первую пятерку регионов по этому показателю также вошли Астраханская область (в 7 раз), Санкт-Петербург (в 6,8 раза), Подмосковье (в 6,5 раза) и Амурская область (в 6,2 раза).

Аналитики FinExpertiza использовали данные Росстата о распределении численности работников крупных и средних предприятий по размерам заработной платы за апрель 2023 года. В заработную плату учитывались все суммы, начисленные за месяц, в том числе доплаты и регулярные премии, и включались вознаграждения по итогам года, за выслугу лет, единовременные поощрения и прочие выплаты разового характера.

«Зарплатное неравенство понемногу уменьшается за счет более высокого роста трудовых доходов у нижних и средних страт. В первую очередь это связано с существенным повышением МРОТ, очередная индексация которого в 2024 году должна способствовать дальнейшему сглаживанию неравенства в оплате труда», — объясняет президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Она также отметила, что на рост заработков повлиял дефицит персонала на рынке труда. Трубникова подчеркнула сильную региональную поляризацию в вопросах зарплатного неравенства — большинство высокооплачиваемых специалистов концентрируется в столице и других крупных городах, снижая потенциал развития малых регионов.

Ранее опрос портала hh.ru показал, что более трети (38 процентов) россиян считают несправедливым, что их зарплата отличается от оклада коллег по работе. Чаще всего разницей в зарплатах недовольны юристы (49 процентов), сотрудники безопасности (45 процентов), а также медики и бухгалтеры (по 43 процента). О едином уровне окладов на одинаковых позициях заявили 26 процентов опрошенных, из которых 35 процентов составили представители сферы туризма и ресторанного бизнеса.