Россияне посчитали несправедливым разные зарплаты с коллегами

HH: 38% россиян сочли несправедливым различие их зарплаты с окладом коллег

Более трети (38 процентов) россиян считают несправедливым, что их зарплата отличается от оклада коллег по работе. Почти столько же (36 процентов) граждан придерживаются обратного мнения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками HeadHunter (HH). Итоги исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Чаще всего разницей в зарплатах недовольны юристы (49 процентов), сотрудники безопасности (45 процентов), а также медики и бухгалтеры (по 43 процента). О едином уровне окладов на одинаковых позициях заявили 26 процентов опрошенных, из которых 35 процентов составили представители сферы туризма и ресторанного бизнеса.

При этом большая часть респондентов (41 процент) заявили, что не имеют представления об уровне зарплат своих коллег и руководителей по работе. Чаще всего о подобной неосведомленности рассказывали представители сфер «Маркетинг, реклама, PR» и «Информационные технологии» (по 52 процента).

Почти каждый пятый россиянин (21 процент) заявил, что у них в коллективе все сотрудники знают о размере зарплаты коллег по работе. О свободных обсуждениях доходов высказывались в основном сотрудники, задействованные в областях «Финансы, бухгалтерия» (30 процентов), «Управление персоналом, тренинги» (28 процентов) и «Строительство, недвижимость» (27 процентов).

В начале сентября аналитики Ассоциации менеджеров и рекрутингового агентства Unicorn Search представили результаты совместного исследования, согласно которым самые высокие зарплаты в России в настоящее время получают топ-менеджеры нефтегазовой отрасли. В тройку лидеров по этому показателю также вошли управленцы логистической сферы и топ-менеджеры фармацевтической индустрии.