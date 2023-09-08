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08:33, 8 сентября 2023Экономика

Названы самые прибыльные профессии в России

Unicorn Search: самые высокие з/п в России у топ-менеджеров нефтегазовой отрасли

Фото: Jason Goodman / Unsplash

Самые высокие зарплаты в России получают топ-менеджеры нефтегазовой отрасли. Цифры называет ТАСС со ссылкой на результаты совместного исследования Ассоциации менеджеров и рекрутингового агентства Unicorn Search на основе более 110 интервью руководителей высшего звена.

Их средний годовой доход составляет 47,8 миллиона рублей. Кроме того, каждый год им выплачивают премию в среднем в 20,3 миллиона рублей — ее размер зависит от показателей сотрудника. На втором месте по уровню заработка — управленцы логистической сферы с доходом в 34,6 миллиона рублей и годовой премией в 23,1 миллиона.

В топ-3 самых прибыльных профессий также входит топ-менеджер фармацевтической индустрии. Годовой доход таких специалистов равен 32,2 миллиона рублей, а годовой бонус обычно составляет около 39 миллионов рублей. За управленцами фармкомпания следуют топ-менеджеры банков — претендент на такую должность может рассчитывать на годовую зарплату в 29,8 миллиона рублей и премию в 12,1 миллиона.

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Одни из самых больших зарплат в России у сотрудников IT-компаний, занимающих высокие должности — в среднем 26,7 миллиона рублей в год плюс премия в 18,5 миллиона рублей. Топ-менеджеры страховых компаний имеют годовой доход в 26,4 миллиона рублей, а их премия обычно находится в пределах 7,9 миллиона рублей. Топ-менеджеры инвестиционных фондов зарабатывают по 18,3 миллиона рублей в год, однако при этом получают самую высокую премию на рынке — до 54,1 миллиона рублей за успешную сделку.

Ранее ЦБ сообщил, что из-за дефицита рабочих рук отдельные российские предприятия повысили оплату труда на 20-27 процентов. Около 30 процентов компаний намерены дополнительно повысить расходы на зарплаты к концу года. Удержать или привлечь новых сотрудников за счет большего дохода пытаются три четверти отечественных компаний. Проблему с наймом персонала испытывают почти 80 процентов компаний.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал рекордно низкий уровень безработицы в России тормозом для развития экономики. В том, что на фоне опережающего роста зарплат, сочетающегося с количественным и качественным дефицитом кадров, человеческий капитал стал самым дефицитным ресурсом, министр экономики увидел «серьезный системный вызов».

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    Софья Ермакова
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