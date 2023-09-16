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14:54, 16 сентября 2023Экономика

Канцлер Германии ответил на призывы «англосаксов» брать в долг

Канцлер ФРТ Шольц ответил на критику национальной экономики от «англосаксов»

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Немецкая экономика не будет бесконечно наращивать долги, как призывают отдельные эксперты за рубежом, потому что возникающие проблемы с помощью заемных средств не решить. Об этом в интервью изданию Die Welt заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Таким образом он ответил на статью в британской газете The Economist, авторы которой задавались вопросом, не является ли Германия новым «больным человеком Европы». Политик категорически не согласился с мнением, что национальная экономика замедлилась из-за политики властей.

По его словам, «англосаксонская газета» критикует Берлин за нежелание увеличивать госдолг на сумму от 100 до 200 миллиардов евро в год. «Мой ответ — нет. Бесконечные долги не решают наших проблем, а создают новые», — подчеркнул Шольц.

Канцлер объяснил ухудшение экономических показателей ослаблением экспортных рынков, в первую очередь Китая, и ростом цен на энергоносители. Также свою роль играют высокая инфляция и последствия нарушения цепочек поставок во время пандемии COVID-19. Вместе с тем он призвал обратить внимание, что в стране создается производство полупроводников, строятся заводы по выпуску аккумуляторов и идут инвестиции в сферу электромобилей.

Авторы статьи, которую критиковал Шольц, указывали, что Германия долгое время пользовалась превосходством в старых отраслях, но не инвестировала в новые производства. Например, по доле вложений в информационные технологии она в два раза уступает Франции и Великобритании. Главной ошибкой в материале называли чрезмерное увлечение политикой сбалансированного бюджета, которая не позволила развивать инфраструктуру и увеличивать инвестиции.

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    Платон Щукин
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