Глава ЦБ Набиуллина заявила, что наличные деньги в России не исчезнут

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила вероятность исчезновения наличных денег в России. По ее словам, этого не произойдет, поскольку на них остается спрос, передает ТАСС.

«Это наша принципиальная позиция, что человек должен сам выбирать, как ему осуществлять расчеты. Мы создаем выбор, возможности выбора», — подчеркнула руководитель регулятора по итогам заседания совета директоров.

Набиуллина отметила, что Центробанк продолжает развивать наличные, разрабатывается новый дизайн ряда банкнот.

Ранее глава ЦБ рассказала, что приток наличной валюты в российские банки сейчас превышает спрос на нее.

