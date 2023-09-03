Набиуллина заявила о притоке наличной валюты в российские банки

Набиуллина заявила, что приток наличной валюты в банки превышает спрос на нее

Приток наличной валюты в российские банки сейчас превышает спрос на нее, заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина на конференции «10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра». Об этом пишет Business FM.

Корреспонденты радиостанции обзвонили несколько обменников в Москве. В четырех из них сообщили, что и доллары, и евро в наличии есть. Однако, например, в пункте обмена на Арбате осталось только 800 евро, на Бауманской — 1750 евро, а на улице Ивана Бабушкина можно купить сумму не более пяти тысяч евро. Большие суммы, например 20 тысяч евро, нужно заказывать заранее.

Ранее Эльвира Набиуллина предупредила о временном характере ситуации, когда наличная валюта «недружественных» стран дешевле безналичной. По словам председателя ЦБ, российские банки столкнулись с проблемой конвертации наличных денег, полученных от клиентов, из-за валютных ограничений. В результате безналичная валюта выросла в цене по сравнению с физической формой средств.

После 9 сентября Центробанк собирается продлить ограничения на операции с наличной иностранной валютой. По словам Набиуллиной, мера будет временной, и в регуляторе будут следить за ситуацией. Банк России не хочет создавать дополнительные сложности для российских экономических агентов, однако считает меры валютного контроля необходимыми, подчеркнула председатель ЦБ.

Решение Банка России не ужесточать валютный контроль противоречит мнению Минфина. По словам главы министерства Антона Силуанова, раньше Центробанк отстаивал тему валютного контроля, а Минфин относился к вопросу более либерально. Сейчас позиции ведомств поменялись, и компромисс они пока не нашли.